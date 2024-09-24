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24 сентября, 09:24

Песков: Выборы президента США не являются «вопросом номер один» для РФ

Ноябрьские выборы президента США не являются «вопросом номер один» для Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он обратил внимание на жёсткую политическую борьбу, развернувшуюся в Штатах.

«Мы живём своими проблемами, мы живём своей повесткой дня... Политическая борьба очень жёсткая. Но, поверьте мне, это не вопрос номер один для нас», — сказал представитель Кремля.

На вопрос о предпочтительном для РФ кандидате Песков вновь заявил, что это — дело американцев.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что Кремль, в отличие от властей стран Запада, не вмешивается в работу СМИ. По словам пресс-секретаря президента, иностранные журналисты работают в условиях запредельного прессинга, а порой даже насилия со стороны своих же властей.

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Life.ru

Александр Юнашев
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