Песков: Выборы президента США не являются «вопросом номер один» для РФ
Ноябрьские выборы президента США не являются «вопросом номер один» для Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он обратил внимание на жёсткую политическую борьбу, развернувшуюся в Штатах.
«Мы живём своими проблемами, мы живём своей повесткой дня... Политическая борьба очень жёсткая. Но, поверьте мне, это не вопрос номер один для нас», — сказал представитель Кремля.
На вопрос о предпочтительном для РФ кандидате Песков вновь заявил, что это — дело американцев.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Кремль, в отличие от властей стран Запада, не вмешивается в работу СМИ. По словам пресс-секретаря президента, иностранные журналисты работают в условиях запредельного прессинга, а порой даже насилия со стороны своих же властей.
Life.ru