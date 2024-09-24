«Прессинг и насилие»: В Кремле обвинили Запад во вмешательстве в работу СМИ

Кремль, в отличие от властей западных стран, не вмешивается в работу СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на Западе журналистам приходится работать в условиях запредельного прессинга, а порой и насилия со стороны властей.

Песков добавил, что Кремль не даёт заданий СМИ, так как не считает возможным вмешательство в редакционную политику.