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24 сентября, 09:22

«Прессинг и насилие»: В Кремле обвинили Запад во вмешательстве в работу СМИ

Песков: Кремль не вмешивается в работу СМИ, это удел западных властей

Кремль, в отличие от властей западных стран, не вмешивается в работу СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на Западе журналистам приходится работать в условиях запредельного прессинга, а порой и насилия со стороны властей.

Песков добавил, что Кремль не даёт заданий СМИ, так как не считает возможным вмешательство в редакционную политику.

«Это удел ваших западных коллег — это они работают под запредельным прессингом и иногда даже насилием со стороны своих властей и своих кураторов», — сказал пресс-секретарь главы государства на брифинге.

Москалькова назвала санкции США против RT террором и нарушением свободы СМИ
Москалькова назвала санкции США против RT террором и нарушением свободы СМИ

Ранее Life.ru сообщал, что Министерство финансов США ввело очередные санкции в отношении российских средств массовой информации, обвинив их во «вмешательстве» в выборы в Штатах. Позже в прессе появилось сообщение о том, что аккаунты российских СМИ были не просто заблокированы на платформах, а удалены без возможности восстановления. Речь, в частности, идёт об RT.

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Life.ru

Александр Юнашев
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