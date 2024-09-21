Москалькова назвала санкции США против RT террором и нарушением свободы СМИ

Действия руководства США в отношении российского телеканала RT нельзя трактовать иначе, как террор и попрание свободы массовой информации. Такое мнение выразила омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Подобные действия невозможно квалифицировать иначе, как террор и ущемление свободы массовой информации со стороны США, противоречащий основополагающим принципам демократии, о которой так часто говорят компетентные органы и официальные лица Америки», — написала она в личном телеграм-канале.

Москалькова напомнила, что на суд общественности так и не было представлено ни одного доказательства в пользу предъявленных телеканалу обвинений, но репрессивная машина уже работает. Это выражается в ужесточении правил работы российских СМИ на территории Штатов, некоторым журналистам пришлось покинуть США из опасений за собственную безопасность.