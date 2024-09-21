Москалькова назвала санкции США против RT террором и нарушением свободы СМИ
Действия руководства США в отношении российского телеканала RT нельзя трактовать иначе, как террор и попрание свободы массовой информации. Такое мнение выразила омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Подобные действия невозможно квалифицировать иначе, как террор и ущемление свободы массовой информации со стороны США, противоречащий основополагающим принципам демократии, о которой так часто говорят компетентные органы и официальные лица Америки», — написала она в личном телеграм-канале.
Москалькова напомнила, что на суд общественности так и не было представлено ни одного доказательства в пользу предъявленных телеканалу обвинений, но репрессивная машина уже работает. Это выражается в ужесточении правил работы российских СМИ на территории Штатов, некоторым журналистам пришлось покинуть США из опасений за собственную безопасность.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что корпорация Meta* заблокировала доступ к аккаунтам RT и «Россия Сегодня» на своих ресурсах. В свою очередь, американское Министерство финансов ввело очередные санкции в отношении российских средств массовой информации, обвинив их во «вмешательстве» в выборы в Штатах. Позже в прессе появилось сообщение о том, что аккаунты российских СМИ были не просто заблокированы на платформах, а удалены без возможности восстановления.
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
ТАСС / Валерий Шарифулин