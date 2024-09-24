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24 сентября, 10:57

Всё из детства: Психолог объяснила скандальное поведение Борисовой на «Звёздах в джунглях»

Психолог Бурова: Помимо биполярного расстройства, у Даны Борисовой мания величия

Дана Борисова. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Дана Борисова. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

У Даны Борисовой может быть не только биполярное расстройство, но и мания величия. Такое предположение сделала психолог Адиля Бурова, комментируя скандал с участием телеведущей на шоу «Звёзды в джунглях». По её словам, сама по себе «биполярка» — очень специфическое состояние, в котором депрессия сменяется манией и гипоманией. И это видно по поведению Даны.

Кроме того, собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что Борисовой ещё из детства могут тянуться страхи остаться незамеченной. Также причиной могут стать отношения с родителями. Поэтому в окружающих её может раздражать то, что она не принимает в себе. По словам эксперта, такие люди склонны демонстрировать манию величия, но это защитный механизм.

«Прослеживается страх, что ее забудут, или внимание с нее переместиться на других людей... Когда нас окружают слабые люди, и нас это раздражает, значит, что слабость мы не принимаем внутри себя», — уверена Бурова.

Дочь Даны Борисовой призналась, что худела с помощью препарата для диабетиков
Дочь Даны Борисовой призналась, что худела с помощью препарата для диабетиков

Напомним, Дана Борисова закатила скандал на старте проекта «Звёзды в джунглях». В частности, она возмутилась, что раньше снималась с великими людьми — а не то, что сейчас. Участники не оценили заявление телеведущей и выгнали её после первого выпуска.

Борис Эльфанд
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