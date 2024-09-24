МО подтвердило полёт российских «медведей», возбудивших ПВО на Аляске

Российские ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральными водами Берингова моря недалеко от Аляски. Об этом доложили в Министерстве обороны РФ.

В Минобороны добавили, что в пути ракетоносцы сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ.

Напомним, Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки заявило о полёте нескольких российских военных самолётов в небе у Аляски. Утверждается, что они вошли в зону американской ПВО. Причём в Штатах подчеркнули, что не увидели в этом угрозы, так как подобные полёты — нередкость.