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24 сентября, 10:02

МО подтвердило полёт российских «медведей», возбудивших ПВО на Аляске

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полёт вблизи западного побережья Аляски

Ракетоносец Ту-95МС. Обложка © Wikipedia / Sergey Krivchikov

Ракетоносец Ту-95МС. Обложка © Wikipedia / Sergey Krivchikov

Российские ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральными водами Берингова моря недалеко от Аляски. Об этом доложили в Министерстве обороны РФ.

«Продолжительность полёта составила более 11 часов», — отметили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что в пути ракетоносцы сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ.

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Напомним, Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки заявило о полёте нескольких российских военных самолётов в небе у Аляски. Утверждается, что они вошли в зону американской ПВО. Причём в Штатах подчеркнули, что не увидели в этом угрозы, так как подобные полёты — нередкость.

Николай Рюмин
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