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24 сентября, 10:09

Добыча лосося в России упала в два раза, достигнув минимума за последние 20 лет

Дефицит вылова на Дальнем Востоке привёл к повышению цен на горбушу и красную икру. Ситуация сложилась из-за постоянного перепада объёмов добычи. Об этом сообщает Росрыболовство.

«Вылов тихоокеанских лососей в 2024 году может стать рекордно низким за последние 20 лет. <...> Низкие уловы этого года, наоборот, приводят к росту цен», заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев в разговоре с РБК.

На данный момент килограмм горбуши рыбаки на Дальнем Востоке продают примерно по 270 рублей. При этом стоимость икры растёт значительно быстрее. Так, килограмм малосольной икры горбуши свежего улова по Московской области в опте сейчас стоит 7,5 тысячи рублей.

Как объяснил управляющий ГК «Доброфлот» Александра Ефремова, колебания в стоимости рыбы и икры случаются ежегодно, так как цены напрямую зависят от объёма улова. Однако, если цены пойдут на спад в этот раз, потребление лосося может снизиться в два раза.

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Ранее в Евросоюзе рассматривали возможность ужесточения импорта морепродуктов из России. При этом объёмы поставляемой в европейские страны из РФ рыбной продукции составляет 70% от всей рыбы, которая есть на рынке ЕС.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jakub Rutkiewicz

Мария Любицкая
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