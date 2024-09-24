Добыча лосося в России упала в два раза, достигнув минимума за последние 20 лет

Дефицит вылова на Дальнем Востоке привёл к повышению цен на горбушу и красную икру. Ситуация сложилась из-за постоянного перепада объёмов добычи. Об этом сообщает Росрыболовство.

«Вылов тихоокеанских лососей в 2024 году может стать рекордно низким за последние 20 лет. <...> Низкие уловы этого года, наоборот, приводят к росту цен», — заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев в разговоре с РБК.

На данный момент килограмм горбуши рыбаки на Дальнем Востоке продают примерно по 270 рублей. При этом стоимость икры растёт значительно быстрее. Так, килограмм малосольной икры горбуши свежего улова по Московской области в опте сейчас стоит 7,5 тысячи рублей.

Как объяснил управляющий ГК «Доброфлот» Александра Ефремова, колебания в стоимости рыбы и икры случаются ежегодно, так как цены напрямую зависят от объёма улова. Однако, если цены пойдут на спад в этот раз, потребление лосося может снизиться в два раза.