Песков: Позиция Ирана по Украине суверенна, но РФ продолжит разъяснять свою
Москва считает позицию Ирана по конфликту на Украине суверенной, однако Кремль продолжит доносить до Тегерана свой взгляд на данный вопрос. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы продолжим разъяснять нашу позицию и всё, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям», — сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что у РФ и Ирана весьма позитивно развивается взаимодействие в самых различных областях, и Москва рассчитывает на расширение дружеских отношений.
Напомним, во время выступления на Генеральной ассамблее ООН иранский президент Масуд Пазешкиан отметил готовность на обсуждение украинского конфликта с Евросоюзом и США. Также он заявил, что Тегеран не поддерживает проведение Россией СВО.
Ранее стало известно о намерении президента Ирана Масуда Пезешкиана прилететь в Казань для участия в саммите БРИКС. На сегодняшний день ведётся подготовка к визиту. В ходе мероприятия он должен провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Life.ru