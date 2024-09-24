Проблемы в Германии и на Украине : Депутат Бундестага объяснил падение рейтинга партии Шольца
Депутат Бундестага Шмидт: По рейтингу партии Шольца бьёт конфликт на Украине
Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Партия канцлера Олафа Шольца СДПГ на земельных выборах в Германии смогла уйти в отрыв от основных конкурентов из АдГ с результатом всего лишь в 1,7%. По мнению представителя оппозиционной силы Евгения Шмидта, на рейтинг правящей коалиции негативно повлияли сразу несколько факторов.
Падение рейтинга партии Шольца депутат Бундестага связал с проблемами как в самой Германии, так и эскалация украинского конфликта. Он рассказал телеканалу «Звезда», что немцы недовольны экономической ситуацией в стране, а также миграционной политикой нынешнего канцлера.
«Рейтинг канцлера падает вполне закономерно. Это и неудачи в экономике — мы знаем, что Германия находится в лёгкой рецессии», — подчеркнул парламентарий.
Из-за неправильной миграционной политики в Германии возросла преступность, продолжил представитель АдГ. По его словам, полицейская статистика указывает на то, что групповые изнасилования и поножовщина совершаются завозимыми мигрантами, с которыми правительство ничего не делает.
Эскалация конфликта на Украине и опасения немцев, что он перекинется на Германию, также понижают рейтинг партии Шольца, уверен депутат, тем более, что канцлер не справляется с этой ситуацией.
Напомним, в ходе региональных выборов партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) уверенно вышла на второе место, догнав старейшую в ФРГ политическую силу — Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), к которой принадлежит канцлер Олаф Шольц. Почему немцы проголосовали за «пророссийские» силы, ранее объяснил политолог.