Партия канцлера Олафа Шольца СДПГ на земельных выборах в Германии смогла уйти в отрыв от основных конкурентов из АдГ с результатом всего лишь в 1,7%. По мнению представителя оппозиционной силы Евгения Шмидта, на рейтинг правящей коалиции негативно повлияли сразу несколько факторов.

Падение рейтинга партии Шольца депутат Бундестага связал с проблемами как в самой Германии, так и эскалация украинского конфликта. Он рассказал телеканалу «Звезда», что немцы недовольны экономической ситуацией в стране, а также миграционной политикой нынешнего канцлера.

«Рейтинг канцлера падает вполне закономерно. Это и неудачи в экономике — мы знаем, что Германия находится в лёгкой рецессии», — подчеркнул парламентарий.

Из-за неправильной миграционной политики в Германии возросла преступность, продолжил представитель АдГ. По его словам, полицейская статистика указывает на то, что групповые изнасилования и поножовщина совершаются завозимыми мигрантами, с которыми правительство ничего не делает.

Эскалация конфликта на Украине и опасения немцев, что он перекинется на Германию, также понижают рейтинг партии Шольца, уверен депутат, тем более, что канцлер не справляется с этой ситуацией.