«Бьют по самому больному»: В деле об отравлении собак Донцовой нашли украинский след
Друг писательницы Донцовой увидел украинский след в деле об отравлении её собак
Дарья Донцова и её многочисленные питомцы. Обложка © Telegram / dontsovaofficial
В деле об отравлении собак писательницы Дарьи Донцовой прослеживается украинский след. В этом убеждён близкий друг знаменитости. Он считает, что навредить питомцам решили из-за патриотической позиции Донцовой.
«Они вредят всем, кто хоть как-то стоит рядом с нашими бойцами и является лидером общественного мнения. Они бьют по самому больному, что есть у человека. У ЦИПСОшников нет любви и сострадания», — приводит издание «Абзац» слова друга Донцовой.
О том, что неизвестные отравили двух собак Донцовой стало известно накануне. Писательница рассказала, что перед этим она долгое время получала угрозы в свой адрес. В результате одна из собак погибла, вторую лечат. После случившегося Донцова установила на участке камеры видеонаблюдения и решила больше не публиковать в соцсетях фотографии своих питомцев и членов семьи.
Ранее Донцова призналась, что на протяжении последних 25 лет пишет по книге каждый месяц. Секрет такой продуктивности, отметила писательница, прост: ей очень нравится эта работа. За неполные два месяца 2024 года Донцова уже успела сдать три произведения, опередив привычный график.