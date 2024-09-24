«Бьют по самому больному»: В деле об отравлении собак Донцовой нашли украинский след

В деле об отравлении собак писательницы Дарьи Донцовой прослеживается украинский след. В этом убеждён близкий друг знаменитости. Он считает, что навредить питомцам решили из-за патриотической позиции Донцовой.

«Они вредят всем, кто хоть как-то стоит рядом с нашими бойцами и является лидером общественного мнения. Они бьют по самому больному, что есть у человека. У ЦИПСОшников нет любви и сострадания», — приводит издание «Абзац» слова друга Донцовой.

О том, что неизвестные отравили двух собак Донцовой стало известно накануне. Писательница рассказала, что перед этим она долгое время получала угрозы в свой адрес. В результате одна из собак погибла, вторую лечат. После случившегося Донцова установила на участке камеры видеонаблюдения и решила больше не публиковать в соцсетях фотографии своих питомцев и членов семьи.