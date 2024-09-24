Путин освободил Владимира Якушева от должности полпреда в Уральском округе

Якушев может стать сенатором в Совфеде от Тюменской области. Как передаёт ТАСС, решение могут принять до 1 октября. Сам экс-полпред в беседе с журналистами не стал отрицать такой исход.

Владимиру Якушеву 56 лет, он был назначен полпредом президента в УрФО в 2020 году. Он сменил Николая Цуканова, который занимал эту должность с 2018 года. Также Якушев два года руководил Минстроем РФ. А в 2005—2018 годах он трудился на посту губернатора Тюменской области. В 2024 году Якушев назначен врио секретаря генсовета партии «Единая Россия».