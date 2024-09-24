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24 сентября, 10:41

Путин освободил Владимира Якушева от должности полпреда в Уральском округе

Владимир Якушев. Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Владимир Якушев. Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Якушева от поста полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УрФО). Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Владимира Владимировича Якушева от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — указано в заявлении.

Якушев может стать сенатором в Совфеде от Тюменской области. Как передаёт ТАСС, решение могут принять до 1 октября. Сам экс-полпред в беседе с журналистами не стал отрицать такой исход.

Владимиру Якушеву 56 лет, он был назначен полпредом президента в УрФО в 2020 году. Он сменил Николая Цуканова, который занимал эту должность с 2018 года. Также Якушев два года руководил Минстроем РФ. А в 2005—2018 годах он трудился на посту губернатора Тюменской области. В 2024 году Якушев назначен врио секретаря генсовета партии «Единая Россия».

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Дарья Нарыкова
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