"Выбор изнутри": Политолог оценил назначение Якушева врио секретаря генсовета ЕР Эксперт Баширов уверен, что Якушев придаст динамики и новизны на новом посту в ЕР 15 июня, 16:42 Владимир Якушев. Обложка © uralfo.gov.ru

Назначение врио секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева является вполне закономерным, потому что он знаком с системой изнутри и числится членом высшего совета ЕР. Об этом Life.ru рассказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

"Выбор Якушева — это выбор такой изнутри, знаете. Потому что он же член бюро высшего совета, то есть он там не новичок, что называется. А с другой стороны, у него были собственные проекты на территории полпредства", — указал он.

Якушев оказался как раз тем человеком, который может, с одной стороны, обеспечить преемственность, а с другой стороны, придать динамику и какую-то новизну. Понятно, что первое испытание у него — это выборы осенью. Марат Баширов Политолог

Эксперт добавил, что Якушев отлично себя проявил и на должности полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе: он смог выстроить конструктивный диалог с бизнесом и взялся за реализацию огромного числа проектов. Баширов уверен, что Якушев достойно проявит себя и на новой позиции в партии, тем более что его предшественник Андрей Турчак создал хороший задел.

По мнению политолога, Якушеву предстоит очень скрупулёзная работа, чтобы довести начатое до конца, однако все задачи политику будут по силам, так как его можно назвать самостоятельной весомой фигурой с огромным опытом. Баширов добавил, что назначение явно согласовано с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя кандидатура предложена председателем ЕР Дмитрием Медведевым.

Аналитик отметил, что у Якушева нет времени на раскачку и придётся принимать решения в ускоренном режиме, тем более что в условиях СВО любые кадровые перестановки вызывают обеспокоенность, потому что страна "не должна терять темп".

"Тем более что "Единая Россия" ведёт огромную работу и в части поддержки воинов СВО: и тех, которые там находятся, и семей этих военнослужащих, и тех, которые ранены. То есть это огромная волонтёрская работа, она важна ещё и для достижения целей СВО. И ещё раз пожелаю господину Якушеву успехов. Чем сможем, будем помогать, что называется, если потребуется", — заключил политолог.