ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Медведев призвал Якушева начать работу "с колёс" на новом посту в ЕР

15 июня, 14:50
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провёл встречу с Владимиром Якушевым. Обложка © VK / Дмитрий Медведев

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провёл встречу с Владимиром Якушевым. Обложка © VK / Дмитрий Медведев

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провёл встречу с Владимиром Якушевым, назначенным врио секретаря генсовета партии, и с его предшественником на этом посту Андреем Турчаком.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провёл встречу с Владимиром Якушевым. Видео © VK / Дмитрий Медведев

"У нас, кстати, впереди выборы в сентябре месяце, что предполагает, что вы начнёте работу после подписания соответствующего распоряжения "с колёс", — сказал Медведев.

По его словам, Якушеву придётся включиться в работу партии оперативно, так как времени на раскачку нет. Медведев признался, что после ухода Турчака на должность врио главы Республики Алтай велись долгие обсуждения о возможном преемнике. Выбор был сделан в пользу Якушева, потому что он не новый человек в "Единой России" и знает всю подноготную.

В свою очередь Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета партии. Медведев поблагодарил его за работу и пожелал успехов на новом поприще. По словам Якушева, он продолжит взятый Турчаком курс и реализует поставленные задачи.

Турчак официально начал кампанию по борьбе за пост главы Республики Алтай
Турчак официально начал кампанию по борьбе за пост главы Республики Алтай

Напомним, полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева назначили временно исполняющим обязанности секретаря генсовета "Единой России". А Андрея Турчака, который был секретарём генсовета "Единой России" с 2017 года, назначили врио главы Республики Алтай.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!