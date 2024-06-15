Медведев призвал Якушева начать работу "с колёс" на новом посту в ЕР 15 июня, 14:50 Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провёл встречу с Владимиром Якушевым. Обложка © VK / Дмитрий Медведев

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провёл встречу с Владимиром Якушевым, назначенным врио секретаря генсовета партии, и с его предшественником на этом посту Андреем Турчаком.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провёл встречу с Владимиром Якушевым. Видео © VK / Дмитрий Медведев

"У нас, кстати, впереди выборы в сентябре месяце, что предполагает, что вы начнёте работу после подписания соответствующего распоряжения "с колёс", — сказал Медведев.

По его словам, Якушеву придётся включиться в работу партии оперативно, так как времени на раскачку нет. Медведев признался, что после ухода Турчака на должность врио главы Республики Алтай велись долгие обсуждения о возможном преемнике. Выбор был сделан в пользу Якушева, потому что он не новый человек в "Единой России" и знает всю подноготную.

В свою очередь Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета партии. Медведев поблагодарил его за работу и пожелал успехов на новом поприще. По словам Якушева, он продолжит взятый Турчаком курс и реализует поставленные задачи.

Авторы Татьяна Миссуми