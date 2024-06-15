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15 июня, 12:34

Владимира Якушева назначили врио секретаря генсовета "Единой России"

Владимир Якушев. Обложка © Полпредство президента РФ в УрФО

Владимир Якушев. Обложка © Полпредство президента РФ в УрФО

Полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева назначили временно исполняющим обязанности секретаря генсовета "Единой России". Соответствующий указ подписал председатель партии Дмитрий Медведев.

"В соответствии с уставом партии Владимир Якушев станет секретарём генсовета после проведения съезда и обновления состава руководящего органа "Единой России", — сообщили в "Единой России".

Владимиру Якушеву 56 лет, он родился в Нефтекамске в Башкортостане и окончил Тюменский государственный университет по специальностям "правоведение" и "финансы и кредит". Якушев работал в должности заместителя губернатора Тюменской области с 2001 года, а в 2005 году возглавил регион. В 2018 году чиновник был назначен министром строительства и ЖКХ РФ. В 2020 году стал полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе.

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Ранее Life.ru сообщал, что Андрея Турчака, который был секретарём генсовета "Единой России" с 2017 года, президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Республики Алтай. Позже политолог назвал глобальные задачи, которые стоят перед Турчаком на новом посту. Врио главы и сам обозначил свои цели на должности, назвав основным направлением развития экономику региона.

Николь Вербер
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