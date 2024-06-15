Владимира Якушева назначили врио секретаря генсовета "Единой России"

Владимиру Якушеву 56 лет, он родился в Нефтекамске в Башкортостане и окончил Тюменский государственный университет по специальностям "правоведение" и "финансы и кредит". Якушев работал в должности заместителя губернатора Тюменской области с 2001 года, а в 2005 году возглавил регион. В 2018 году чиновник был назначен министром строительства и ЖКХ РФ. В 2020 году стал полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе.