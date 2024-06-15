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Якушев будет совмещать обязанности полпреда в УрФО и врио секретаря генсовета ЕР

15 июня, 15:06
Владимир Якушев. Обложка © uralfo.gov.ru

Владимир Якушев. Обложка © uralfo.gov.ru

Назначенный врио секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев не уходит с должности полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО), он будет совмещать свои обязанности. Об этом рассказали в аппарате полпреда.

"Владимир Якушев также продолжит работу на посту полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе", — говорится в заявлении.

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Напомним, полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева назначили временно исполняющим обязанности секретаря генсовета "Единой России". Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, ему придётся включиться в работу партии оперативно, так как времени на раскачку нет.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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