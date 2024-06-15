Якушев будет совмещать обязанности полпреда в УрФО и врио секретаря генсовета ЕР
Владимир Якушев. Обложка © uralfo.gov.ru
Назначенный врио секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев не уходит с должности полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО), он будет совмещать свои обязанности. Об этом рассказали в аппарате полпреда.
"Владимир Якушев также продолжит работу на посту полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе", — говорится в заявлении.
Напомним, полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева назначили временно исполняющим обязанности секретаря генсовета "Единой России". Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, ему придётся включиться в работу партии оперативно, так как времени на раскачку нет.