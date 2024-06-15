Якушев будет совмещать обязанности полпреда в УрФО и врио секретаря генсовета ЕР

Назначенный врио секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев не уходит с должности полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО), он будет совмещать свои обязанности. Об этом рассказали в аппарате полпреда.