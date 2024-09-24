Шугалея и Суэйфана скоро вернут в Россию
Посол: Задержанных в Чаде россиян, включая Шугалея, освободят и передадут РФ
Максим Шугалей и Самер Суэйфан в Чаде. Обложка © Telegram / Максим Шугалей
Россияне, которых задержали в аэропорту Республики Чад, в ближайшее время будут переданы властям РФ. Речь идёт о четырёх наших соотечественниках, в том числе социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, сообщил посол республики в Москве Адам Бешир.
«Мне сказали, что дано указание: они будут освобождены и переданы российским властям», — сказал посол.
Напомним, коллеги социологов рассказали, что мужчины не выходят на связь с 19 сентября. Сообщалось, что Шугалей и Суэйфан приехали в международный аэропорт Нджамены, но не смогли пересечь границу.