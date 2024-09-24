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24 сентября, 11:04

Шугалея и Суэйфана скоро вернут в Россию

Посол: Задержанных в Чаде россиян, включая Шугалея, освободят и передадут РФ

Максим Шугалей и Самер Суэйфан в Чаде. Обложка © Telegram / Максим Шугалей

Максим Шугалей и Самер Суэйфан в Чаде. Обложка © Telegram / Максим Шугалей

Россияне, которых задержали в аэропорту Республики Чад, в ближайшее время будут переданы властям РФ. Речь идёт о четырёх наших соотечественниках, в том числе социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, сообщил посол республики в Москве Адам Бешир.

«Мне сказали, что дано указание: они будут освобождены и переданы российским властям», — сказал посол.

В МИД высказались о задержании российских социологов в Чаде
В МИД высказались о задержании российских социологов в Чаде

Напомним, коллеги социологов рассказали, что мужчины не выходят на связь с 19 сентября. Сообщалось, что Шугалей и Суэйфан приехали в международный аэропорт Нджамены, но не смогли пересечь границу.

Николай Рюмин
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