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24 сентября, 12:36

Топил и толкал: В Москве завели дело на тренера бассейна, издевавшегося над ребёнком-инвалидом

В Москве задержан тренер, насильно окунавший в воду ребёнка-инвалида

Следователям удалось задержать тренера, который в одном из бассейнов Москвы применил физическое насилие к ребёнку. Против мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает столичный главк СК в телеграм-канале.

Издевательства трена по плаванию над ребёнком в Москве. Видео © Telegram / «Москва 24»

«В настоящее время с ним выполняются необходимые следственные действия. В рамках расследования уголовного дела осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, допрошен ряд свидетелей», сообщает ведомство.

Предположительно, во время занятия тренер схватил ребёнка-инвалида 2014 года рождения за руки, после чего насильно окунул в воду. Это попало на жуткое видео.

Представитель бассейна Ocean Child, с которым удалось побеседовать «Москва 24», заявил, что задержанный обладал хорошей репутацией и имел множество хвалебных отзывов. С особенными детьми он занимается уже долгое время, кроме того, у него в наличии есть все необходимые документы, а также сертификаты по гидрореабилитации.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gecko Studio

Мария Любицкая
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