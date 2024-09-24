Топил и толкал: В Москве завели дело на тренера бассейна, издевавшегося над ребёнком-инвалидом

Следователям удалось задержать тренера, который в одном из бассейнов Москвы применил физическое насилие к ребёнку. Против мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает столичный главк СК в телеграм-канале.

Издевательства трена по плаванию над ребёнком в Москве. Видео © Telegram / «Москва 24»

«В настоящее время с ним выполняются необходимые следственные действия. В рамках расследования уголовного дела осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, допрошен ряд свидетелей», — сообщает ведомство.

Предположительно, во время занятия тренер схватил ребёнка-инвалида 2014 года рождения за руки, после чего насильно окунул в воду. Это попало на жуткое видео.

Представитель бассейна Ocean Child, с которым удалось побеседовать «Москва 24», заявил, что задержанный обладал хорошей репутацией и имел множество хвалебных отзывов. С особенными детьми он занимается уже долгое время, кроме того, у него в наличии есть все необходимые документы, а также сертификаты по гидрореабилитации.