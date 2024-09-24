«Мощная команда»: Якушев поблагодарил уральские регионы за работу

Регионы Уральского федерального округа стали одной мощной командой. Об этом заявил освобождённый от должности полномочного представителя президента России в УрФО Владимир Якушев. Он поблагодарил регионы за совместную работу.

По словам Якушева, эти четыре года, которые он работал на посту полпреда, выдались непростыми для УрФО и в целом для всей страны. На 2020 год пришёлся пик пандемии коронавируса, а затем началась спецоперация (СВО). Якушев подчеркнул, что в условиях сильного давления стран Запада приходилось в короткие сроки увеличивать объёмы производства предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Параллельно все регионы УрФО держали заданные темпы реализации нацпроектов, работали над достижением национальных целей, улучшением уровня жизни уральцев. На мой взгляд, все субъекты стали одной мощной командой, поддерживали друг друга делом и советом», — добавил он.

В заключении Якушев выразил уверенность, что такое слаженное взаимодействие продолжится, а регионы УрФО будут делать всё, чтобы долгожданная Победа наступила как можно быстрее.