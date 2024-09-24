Министр обороны Эстонии мог разболтать гостайну в прямом эфире

По её данным, жалобу на Певкура написал один из сотрудников эстонского оборонного ведомства. Он заподозрил, что в результате публичного обсуждения планов НАТО министр мог нанести ущерб госбезопасности. Сам Певкур в разговоре с журналистами ERR подтвердил, что в отношении него сейчас проводится расследование. Однако он отвергает обвинения в разглашении гостайны.