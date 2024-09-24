Министр обороны Эстонии мог разболтать гостайну в прямом эфире
ERR: Министра обороны Эстонии Певкура проверяют на разглашение гостайны на ТВ
Ханно Певкур. Обложка © ТАСС / OLIVIER HOSLET
Эстонские спецслужбы проверяют главу Минобороны страны Ханно Певкура на возможное разглашение государственной тайны в эфире телевидения. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.
По её данным, жалобу на Певкура написал один из сотрудников эстонского оборонного ведомства. Он заподозрил, что в результате публичного обсуждения планов НАТО министр мог нанести ущерб госбезопасности. Сам Певкур в разговоре с журналистами ERR подтвердил, что в отношении него сейчас проводится расследование. Однако он отвергает обвинения в разглашении гостайны.
А ранее Life.ru писал, что в Эстонии обвинили в госизмене журналистку Светлану Бурцеву. Женщина находится под стражей с начала марта. Она писала статьи для интернет-издания Baltnews, которое находится под санкциями ЕС.