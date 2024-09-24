Ещё один советский самолёт попал в аварию в США, на сей раз смертельную

Ещё одно столкновение с участием советского самолёта произошло в США. Как пишет NBC News со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации одномоторные Як-52 и китайский Nanchang CJ-6 врезались друг в друга врезались друг в друга около Ланкастера на севере округа Лос-Анджелес в штате Калифорния. В результате погиб пилот китайского самолёта.