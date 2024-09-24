Ещё один советский самолёт попал в аварию в США, на сей раз смертельную
NBC: В США советский Як-52 столкнулся с китайским самолётом, пилот второго погиб
Як-52. Обложка © ТАСС / Александр Патрин
Ещё одно столкновение с участием советского самолёта произошло в США. Как пишет NBC News со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации одномоторные Як-52 и китайский Nanchang CJ-6 врезались друг в друга врезались друг в друга около Ланкастера на севере округа Лос-Анджелес в штате Калифорния. В результате погиб пилот китайского самолёта.
Пилот Як-52 не пострадал. Уточняется, что оба самолета были моделями, используемыми для любительских полётов. Nanchang CJ-6 — китайский военный самолет 1960-х годов, на котором молодые пилоты проходят базовую подготовку. Як-52 — советский спортивно-тренировочный самолёт, начал эксплуатироваться в 1974 году.
Ранее в Калифорнии столкнулись советский учебно-тренировочный самолёт Як-50 и американский частного самолёт Beechcraft S35 Bonanza. Инцидент произошёл 20 сентября в аэропорту города Уотсонвилл в Калифорнии.