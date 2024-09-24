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24 сентября, 16:02

«Фейк от ЦИПсО»: Власти Курска предостерегли горожан от участия в фальшивом флешмобе ко Дню города

Власти Курска назвали фейком сообщения о флешмобе в День города 25 сентября

Видео о планах провести ко Дню Курска масштабный флешмоб является фейком. Об этом сообщили в пресс-службе администрации российского приграничного города

Завирусившийся в Сети ЦИПсОшный ролик. Видео © Telegram / Город Курск

«В Сети распространяется видеоролик о том, что в городе планируется масштабный флешмоб, приуроченный ко Дню города. Это очередной фейк от ЦИПсО», — говорится в сообщении.

На видео, снятое ЦИПсОшниками, неизвестные призывают жителей Курска завтра, 25 сентября, в 15:00 выйти на центральную Красную площадь для участия в некоем флешмобе. В мэрии уточнили, что празднование Дня города в этом году по соображения безопасности проводится в онлайн-формате — для горожан подготовлено более 60 мероприятий.

Ранее Life.ru писал, что ЦИПсО сделали корявое видео с помощью технологии дипфейк. В ролике губернатор Курской области Алексей Смирнов якобы сообщает об успехах ВСУ.

Дипфейк с курским губернатором: Эксперт по нейрообману объяснил, как отличить правду от вброса ЦИПсО
Дипфейк с курским губернатором: Эксперт по нейрообману объяснил, как отличить правду от вброса ЦИПсО
Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Наталья Демьянова
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