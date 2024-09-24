Патриарх Кирилл предупредил о риске распространения неоязычества в армии

В России возникла почва для распространения неоязыческих идей среди военных, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) предостерёг от пропаганды неоязычества в школьном пространстве.

«Война порождает к жизни деформированные формы духовности. Например, неоязыческие идеи нередко получают почву для развития среди военных, потому что в этих неоязыческих идеях важное место принадлежит, как вы знаете, насилию, силе», — сказал патриарх на заседании Высшего церковного совета РПЦ.

По мнению главы РПЦ, существует большой риск, что невоцерковленных, далёких от православия военных может привлечь риторика проповедников-неоязычников. Патриарх указал, что христианское свидетельство в войсках является требованием времени, ведь военные, «как никто другой, нуждаются в слове Божием, подкреплённым пастырским участием в их жизни». Неоязычество же паразитирует на ложном тезисе, будто бы христианство остаётся вне темы героизма, подчеркнул священнослужитель. Предстоятель РПЦ пояснил, что самым большим героизмом является победа над самим собой.

Кроме того, миф о несовместимости героизма с православием опровергают истории о многих святых воинах, память о которых хранит церковь. Школьное пространство, отметил патриарх, также должно не допустить возможности пропаганды неоязыческих идей, которые на отрицании христианства и его исключительного вклада в созидание российской государственности.