Корабль ВМС США получил повреждения на Ближнем Востоке
AP News: На Ближнем Востоке повреждён корабль обеспечения ВМС США USNS Big Horn
На Ближнем Востоке произошло повреждение заправщика USNS Big Horn, который является частью авианосной ударной группы ВМС США. Как передаёт Associated Press (AP) со ссылкой на источники в американской армии, инцидент произошёл в момент сопровождения авианосца USS Abraham Lincoln, который возглавляет эту группу.
По данным СМИ, пострадавших среди членов экипажа нет, утечки топлива с судна не обнаружено. Кроме того, другой источник AP сообщил, что для поддержания судна на плаву привлекли частные буксиры. В настоящий момент продолжается оценка состояния заправщика, чтобы определить масштаб нанесённого ущерба.
Как уточняет Business Insider, инцидент произошёл в Аравийском море. Заправщик столкнулся с неустановленным объектом.
Ранее также Управление морских торговых операций при ВМС Великобритании сообщило о новой атаке на судно в Красном море, где прогремела серия из пяти взрывов примерно в 57 морских милях от порта Аден в Йемене. Капитан судна сначала сообщил о двух взрывах, затем доложил ещё об одном, а позже подтвердил ещё два взрыва вблизи корабля.
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