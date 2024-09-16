США ввели в эксплуатацию атомную подводную лодку USS New Jersey

США ввели в эксплуатацию новую атомную подводную лодку USS New Jersey класса «Вирджиния», сообщает Fox News. Официальная церемония состоялась 14 сентября на военно-морской базе Эрл в штате Нью-Джерси.

Лодка, прозванная «Девушка из Джерси», теперь официально включена в состав ВМС США. По данным СМИ, длина субмарины составляет 115 метров, она способна погружаться на глубину свыше 250 метров и развивать скорость более 25 узлов.