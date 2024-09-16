США ввели в эксплуатацию атомную подводную лодку USS New Jersey
США ввели в эксплуатацию новую атомную подводную лодку USS New Jersey класса «Вирджиния», сообщает Fox News. Официальная церемония состоялась 14 сентября на военно-морской базе Эрл в штате Нью-Джерси.
Лодка, прозванная «Девушка из Джерси», теперь официально включена в состав ВМС США. По данным СМИ, длина субмарины составляет 115 метров, она способна погружаться на глубину свыше 250 метров и развивать скорость более 25 узлов.
Ранее была названа цель, из-за которой Пентагон оформил исследования по ядерному оружию. В США планирует смоделировать мощный ядерный удар по России, чтобы развязать войну в Европе.
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