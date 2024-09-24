«Могут оказаться бездомными»: Украинские беженцы столкнулись с трудностями в Европе

Украинские беженцы в Европе рискуют стать бездомными. Как сообщает издание The Guardian, об этом свидетельствуют соответствующие исследования.

«Результаты исследования свидетельствуют о том, что конфликт нанёс огромный ущерб гражданскому населению Украины: более трёх с половиной миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами с начала конфликта. Многие из 6,2 миллионов украинских беженцев в Европе также находятся под угрозой оказаться бездомными», — указано в материале.

Бюрократические барьеры значительно усложняют процесс получения необходимых услуг и защиты, прописанных в законах Европейского Союза. Например, в Венгрии прекратили помощь с поиском жилья, что усиливает опасения по поводу благополучия беженцев. В Великобритании, по информации источников, тысячи семей, спасшихся от конфликта, рискуют остаться без крыши над головой.