«Могут оказаться бездомными»: Украинские беженцы столкнулись с трудностями в Европе
The Guardian: Украинские беженцы в Европе рискуют оказаться бездомными
Украинские беженцы в Европе рискуют стать бездомными. Как сообщает издание The Guardian, об этом свидетельствуют соответствующие исследования.
«Результаты исследования свидетельствуют о том, что конфликт нанёс огромный ущерб гражданскому населению Украины: более трёх с половиной миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами с начала конфликта. Многие из 6,2 миллионов украинских беженцев в Европе также находятся под угрозой оказаться бездомными», — указано в материале.
Бюрократические барьеры значительно усложняют процесс получения необходимых услуг и защиты, прописанных в законах Европейского Союза. Например, в Венгрии прекратили помощь с поиском жилья, что усиливает опасения по поводу благополучия беженцев. В Великобритании, по информации источников, тысячи семей, спасшихся от конфликта, рискуют остаться без крыши над головой.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил правительствам европейских стран прекратить предоставление социальных пособий украинским мужчинам призывного возраста, проживающим в ЕС. Его украинский коллега Андрей Сибига поддержал данное предложение, отметив, что отмена выплат положительно скажется на бюджетах западноевропейских стран.
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