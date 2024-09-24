«Насквозь лживый тезис»: Россия осудила решение Швейцарии о признании голодомора геноцидом

Россия выразила «недоумение и возмущение» в связи с решением большой палаты швейцарского парламента признать голодомор геноцидом. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Швейцарии.

В заявлении диппредставительства говорится, что швейцарские законодатели «в своем безудержном стремлении подсобить Киеву» используют «насквозь лживый тезис» о якобы целенаправленном уничтожении советским руководством украинского народа.

Дипломаты отметили, что нижняя палата парламента Швейцарии использует «грубо извращённую трактовку событий прошлого» в качестве исторического оружия.

«Идеологический миф о голодоморе был сфабрикован ультранационалистическими и русофобскими кругами Украины и Запада», — напомнили в посольстве.