«Насквозь лживый тезис»: Россия осудила решение Швейцарии о признании голодомора геноцидом
Посольство России раскритиковало решение Швейцарии признать голодомор геноцидом
Россия выразила «недоумение и возмущение» в связи с решением большой палаты швейцарского парламента признать голодомор геноцидом. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Швейцарии.
В заявлении диппредставительства говорится, что швейцарские законодатели «в своем безудержном стремлении подсобить Киеву» используют «насквозь лживый тезис» о якобы целенаправленном уничтожении советским руководством украинского народа.
Дипломаты отметили, что нижняя палата парламента Швейцарии использует «грубо извращённую трактовку событий прошлого» в качестве исторического оружия.
«Идеологический миф о голодоморе был сфабрикован ультранационалистическими и русофобскими кругами Украины и Запада», — напомнили в посольстве.
Ранее Швейцария примкнула к 14-му пакету санкций Евросоюза против России. Санкции предусматривают запреты в отношении российского рынка алмазов.
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