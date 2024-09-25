В России могут ужесточить штрафы для родителей за гонки детей на квадроциклах

В России предложили ужесточить ответственность для родителей, чьи дети управляют квадроциклами и другим мототранспортом без водительских удостоверений. Поводом для этой инициативы стало резкое увеличение ДТП с участием несовершеннолетних на подобных транспортных средствах. С таким предложением обратилась в Государственную Думу омбудсмен по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

«В связи с резким увеличением случаев ДТП с участием мототранспортных средств, особенно среди несовершеннолетних, считаю необходимым внести законодательную инициативу, направленную на повышение ответственности родителей за нарушение законодательства о предоставлении детям транспортных средств, таких как квадроциклы, питбайки, мопеды, мотоциклы», — указано в письме омбудсмена на имя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенникова.

Как узнал Life.ru, Волынец предлагает повысить штраф для родителей за управление детьми мопедов и квадроциклов без водительского удостоверения. Так, за первое нарушение предполагается взыскание до 100 тысяч рублей, а при повторных случаях — до 300 тысяч рублей, с возможной конфискацией транспортного средства. Новые меры, по мнению омбудсмена, помогут предотвратить дальнейшие трагедии на дорогах.

Дополнительно предлагается обязать подростков, которые управляют мототранспортом, включая квадроциклы и мопеды, получать водительские права категории А1 уже с 16 лет. Однако возрастные ограничения на управление транспортом останутся прежними.

«Необходимо усилить ответственность родителей, которые позволяют детям нарушать закон и ставить под угрозу их жизнь и здоровье», — подчеркнула Волынец.