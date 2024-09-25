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25 сентября, 03:13

Названы главные признаки заражённого приложения на телефоне

Эксперт Немкин выделил три признака вирусных приложений на мобильных устройствах

Существует три основных признака вирусных приложений на мобильных телефонах. Как их распознать в беседе с РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.

Первый и наиболее опасный сигнал — это наличие вредоносных программ, таких как вирусы, трояны и шпионские приложения. Эти программы могут маскироваться под обычные утилиты, но их истинная цель — несанкционированный доступ к личным данным пользователей, включая пароли и финансовую информацию.

Второй признак — избыточные разрешения. Немкин отметил, что некоторые приложения требуют доступа к функциям смартфона, которые не нужны для их нормальной работы. Например, они могут запрашивать доступ к камере, микрофону или геолокации, чтобы собирать информацию для последующей таргетированной рекламы.

Третий признак связан с фальшивыми приложениями, которые имитируют популярные программы и сервисы. Они созданы для того, чтобы ввести пользователей в заблуждение, и могут содержать встроенную рекламу и нежелательное программное обеспечение, что также представляет опасность.

Депутат призвал пользователей быть внимательными и осторожными при установке новых приложений, чтобы защитить свои личные данные от потенциальных угроз.

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Тем временем мошенники придумали новый способ вымогать деньги у россиян — они звонят, представляясь страховыми агентами, и сообщают о якобы необходимости замены полиса ОМС. Для этого нужно скачать на телефон приложение Министерства здравоохранения, оказывающееся фишинговой программой для удалённого доступа к гаджету.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / carballo

Анатолий Цейко
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