В ходе своего визита в Соединённые Штаты Владимир Зеленский столкнулся с резкой критикой со стороны украинских политиков, которые считают его действия крайне неуместными. Так, депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что такое «хамское поведение» может серьёзно повредить поддержке Украины.

«Поездка Зеленского в Штаты <…> внушает мне всё большие опасения в адекватности», — написал Дубинский, указывая на то, что раздражение, которое он вызывает, может снизить уровень поддержки Украины со стороны Запада.

Он также подчеркнул, что поведение президента во время его встреч с высокопоставленными американскими чиновниками может привести к обратному эффекту. По мнению депутата, визит Зеленского нацеливался на шантаж президента Джо Байдена. Украинский депутат считает, что токсичность образа Зеленского на Украине может легко распространиться на международную арену.

«Зеленский надеется добиться для себя выгодных условий поддержки в обмен на помощь кандидату на выборах», — добавил он.