«Зеленский требует моей экстрадиции»: Украинского нардепа-защитника УПЦ задержали в Лондоне

Покинувшего Украину депутата Верховной Рады Артёма Дмитрука, который яро защищал каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) задержали в Великобритании. Как сообщает издание «Страна.ua», суд в Лондоне по запросу на экстрадицию пока не стал арестовывать парламентария и отпустил его на свободу. Следующее заседание должно состояться через месяц.

Дмитрук прокомментировал своё задержание в Лондоне. Видео © Telegram / dmytrukartem

Дмитрук, комментируя своё задержание, заявил, что его срочной экстрадиции обратно на Украину требует лично Владимир Зеленский. Он подтвердил, что по его делу сегодня прошло заседание, однако решение суда уточнять не стал. В настоящий момент Дмитрук находится на свободе, он также пообещал подписчикам «оставаться на связи».