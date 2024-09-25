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25 сентября, 04:40

Боец «Пятнашки» заявил о полном огневом контроле над путями снабжения ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в курском приграничье сталкиваются с серьёзными трудностями, так как пути их снабжения находятся под полным огневым контролем российской армии. Об этом сообщил военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным Аккорд в беседе с ТАСС.

«Рано или поздно бойцы ВСУ будут истощены, потому что их пути снабжения постоянно контролируются нашими силами. Машины до переднего края практически не доезжают», — отметил Аккорд.

Военнослужащий также добавил, что украинские силы в приграничных районах Курской области находятся под постоянным давлением российской артиллерии и авиации. По его словам, несмотря на периодическое спокойствие, штурмовые атаки ВС РФ продолжаются, постепенно вытесняя противника.

На данный момент, по словам Аккорда, ситуация в приграничных районах остаётся относительно стабильной, но напряжённой для ВСУ.

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Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли уже 12 захваченных ими населённых пунктов в Курской области. При этом противник понёс очень большие потери в живой силе и технике.

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VK / Минобороны РФ

Анатолий Цейко
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