Город в Забайкалье остался без электричества

Город Могоча в Забайкальском крае остался без электроэнергии по неизвестной причине. Об этом сообщили в телеграм-канале округа.

В Могоче проживает около 12 тысяч человек, отключение света затронуло весь город. Местные власти пока не предоставили подробностей относительно характера проблемы. Спустя некоторое время свет горожанам дали.

«Электроснабжение восстановлено в Могоче в 10:38 [04:38 мск]. Работы заняли два часа», — сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ.