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25 сентября, 04:46

Город в Забайкалье остался без электричества

Город Могоча в Забайкалье остался без электроэнергии на два часа

Город Могоча в Забайкальском крае остался без электроэнергии по неизвестной причине. Об этом сообщили в телеграм-канале округа.

В Могоче проживает около 12 тысяч человек, отключение света затронуло весь город. Местные власти пока не предоставили подробностей относительно характера проблемы. Спустя некоторое время свет горожанам дали.

«Электроснабжение восстановлено в Могоче в 10:38 [04:38 мск]. Работы заняли два часа», — сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ.

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Ранее временно остался без электричества город Бердск в Новосибирской области. Это случилось после того, как яхта столкнулась с линией электропередачи. Инцидент произошёл в Бердском заливе, когда парус судна задел провода высоковольтной линии, вызвав перебои в электроснабжении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Анатолий Цейко
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