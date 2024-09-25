Город в Забайкалье остался без электричества
Город Могоча в Забайкалье остался без электроэнергии на два часа
Город Могоча в Забайкальском крае остался без электроэнергии по неизвестной причине. Об этом сообщили в телеграм-канале округа.
В Могоче проживает около 12 тысяч человек, отключение света затронуло весь город. Местные власти пока не предоставили подробностей относительно характера проблемы. Спустя некоторое время свет горожанам дали.
«Электроснабжение восстановлено в Могоче в 10:38 [04:38 мск]. Работы заняли два часа», — сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ.
Ранее временно остался без электричества город Бердск в Новосибирской области. Это случилось после того, как яхта столкнулась с линией электропередачи. Инцидент произошёл в Бердском заливе, когда парус судна задел провода высоковольтной линии, вызвав перебои в электроснабжении.
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