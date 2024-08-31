Бердск оказался обесточен из-за столкновения яхты с ЛЭП

Город Бердск в Новосибирской области временно остался без электричества после того, как яхта столкнулась с линией электропередачи. Инцидент произошёл в Бердском заливе, когда парус судна задел провода высоковольтной линии, вызвав перебои в электроснабжении.

Мэр города Роман Бурдин сообщил о произошедшем в телеграм-канале, уточнив, что авария случилась в результате технической неисправности яхты. Все находившиеся на борту остались невредимы. По его словам, электроснабжение в городе будет восстановлено в кратчайшие сроки.