Бердск оказался обесточен из-за столкновения яхты с ЛЭП
Яхта, которая столкнулась с ЛЭП. Обложка © Telegram / Бурдин Роман Валерьевич
Город Бердск в Новосибирской области временно остался без электричества после того, как яхта столкнулась с линией электропередачи. Инцидент произошёл в Бердском заливе, когда парус судна задел провода высоковольтной линии, вызвав перебои в электроснабжении.
Мэр города Роман Бурдин сообщил о произошедшем в телеграм-канале, уточнив, что авария случилась в результате технической неисправности яхты. Все находившиеся на борту остались невредимы. По его словам, электроснабжение в городе будет восстановлено в кратчайшие сроки.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК уже начало проверку по факту происшествия. Следователи выясняют обстоятельства аварии и рассматривают возможные нарушения правил безопасности движения на воде. Разбирательство идёт по статье, касающейся эксплуатации внутреннего водного транспорта.
Ранее прокуратура Термини-Имерезе возбудила уголовное дело о непредумышленном убийстве после крушения суперъяхты Bayesian британского миллионера Майка Линча у берегов Сицилии. Судно, затонувшее 19 августа недалеко от Палермо, унесло жизни шести человек, включая самого Линча и его дочь. Прокурор не исключает, что катастрофа могла быть вызвана неправильными действиями экипажа.