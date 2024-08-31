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31 августа, 20:11

Бердск оказался обесточен из-за столкновения яхты с ЛЭП

Яхта, которая столкнулась с ЛЭП. Обложка © Telegram / Бурдин Роман Валерьевич

Яхта, которая столкнулась с ЛЭП. Обложка © Telegram / Бурдин Роман Валерьевич

Город Бердск в Новосибирской области временно остался без электричества после того, как яхта столкнулась с линией электропередачи. Инцидент произошёл в Бердском заливе, когда парус судна задел провода высоковольтной линии, вызвав перебои в электроснабжении.

Мэр города Роман Бурдин сообщил о произошедшем в телеграм-канале, уточнив, что авария случилась в результате технической неисправности яхты. Все находившиеся на борту остались невредимы. По его словам, электроснабжение в городе будет восстановлено в кратчайшие сроки.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК уже начало проверку по факту происшествия. Следователи выясняют обстоятельства аварии и рассматривают возможные нарушения правил безопасности движения на воде. Разбирательство идёт по статье, касающейся эксплуатации внутреннего водного транспорта.

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Ранее прокуратура Термини-Имерезе возбудила уголовное дело о непредумышленном убийстве после крушения суперъяхты Bayesian британского миллионера Майка Линча у берегов Сицилии. Судно, затонувшее 19 августа недалеко от Палермо, унесло жизни шести человек, включая самого Линча и его дочь. Прокурор не исключает, что катастрофа могла быть вызвана неправильными действиями экипажа.

Кирилл Сосновских
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