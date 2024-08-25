Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 07:20

Дело о непредумышленном убийстве возбудили после крушения суперъяхты в Италии

Поиски яхты Bayesian. Обложка © ТАСС / Zuma

Поиски яхты Bayesian. Обложка © ТАСС / Zuma

Уголовное дело о непредумышленном убийстве возбуждено после крушения суперъяхты Bayesian британского миллионера Майка Линча у берегов Италии. Об этом журналистам сообщил Амброджио Картозио — глава Прокуратуры сицилийской коммуны Термини-Имерезе.

«Прокуратура Термини-Имерезе завела дело по случаям предполагаемого преступления, приведшего к кораблекрушению, и непредумышленного убийства», — цитирует его телеканал Sky News.

Пока следствие находится на начальном этапе. Прокурор не исключает, что кораблекрушение могло быть вызвано "неправильным" поведением судна.

Появилось ужасающее видео затопления яхты с британским миллионером у берегов Сицилии
Появилось ужасающее видео затопления яхты с британским миллионером у берегов Сицилии

Напомним, утром 19 августа стало известно о крушении 56-метровой яхты Bayesian. Судно Майка Линча затонуло недалеко от Палермо. На борту находилось 22 человека, погибло шесть, в том числе сам миллионер и его дочь. По некоторым данным, виновным может оказаться экипаж.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Италия
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров