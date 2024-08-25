Дело о непредумышленном убийстве возбудили после крушения суперъяхты в Италии

Уголовное дело о непредумышленном убийстве возбуждено после крушения суперъяхты Bayesian британского миллионера Майка Линча у берегов Италии. Об этом журналистам сообщил Амброджио Картозио — глава Прокуратуры сицилийской коммуны Термини-Имерезе.

«Прокуратура Термини-Имерезе завела дело по случаям предполагаемого преступления, приведшего к кораблекрушению, и непредумышленного убийства», — цитирует его телеканал Sky News.