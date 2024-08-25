Дело о непредумышленном убийстве возбудили после крушения суперъяхты в Италии
Поиски яхты Bayesian. Обложка © ТАСС / Zuma
Уголовное дело о непредумышленном убийстве возбуждено после крушения суперъяхты Bayesian британского миллионера Майка Линча у берегов Италии. Об этом журналистам сообщил Амброджио Картозио — глава Прокуратуры сицилийской коммуны Термини-Имерезе.
«Прокуратура Термини-Имерезе завела дело по случаям предполагаемого преступления, приведшего к кораблекрушению, и непредумышленного убийства», — цитирует его телеканал Sky News.
Пока следствие находится на начальном этапе. Прокурор не исключает, что кораблекрушение могло быть вызвано "неправильным" поведением судна.
Напомним, утром 19 августа стало известно о крушении 56-метровой яхты Bayesian. Судно Майка Линча затонуло недалеко от Палермо. На борту находилось 22 человека, погибло шесть, в том числе сам миллионер и его дочь. По некоторым данным, виновным может оказаться экипаж.