Генштаб ВСУ заявил о трудной ситуации для украинской армии на всех фронтах

Ситуация на всей линии фронта для Вооружённых сил Украины складывается не лучшим образом. Об этом в своём телеграм-канале сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Среди наиболее сложных направлений в Генштабе украинской армии выделили харьковское, купянское и лиманское. Руководство ВСУ также отметило, что российские войска превосходят ВСУ по количеству техники и живой силы.