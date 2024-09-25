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25 сентября, 07:15

Генштаб ВСУ заявил о трудной ситуации для украинской армии на всех фронтах

Ситуация на всей линии фронта для Вооружённых сил Украины складывается не лучшим образом. Об этом в своём телеграм-канале сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Среди наиболее сложных направлений в Генштабе украинской армии выделили харьковское, купянское и лиманское. Руководство ВСУ также отметило, что российские войска превосходят ВСУ по количеству техники и живой силы.

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Российские ВС получили превосходство на поле боя, сумев отрезать подразделения ВСУ от снабжения. Ранее боец «Пятнашки» заявил, все пути, по которым Киев доставляет оружие и боеприпасы к солдатам, находятся под огневым контролем ВС РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Владимир Озеров
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