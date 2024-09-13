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13 сентября, 20:52

Генштаб ВСУ назвал Кураховское направление в ДНР самым горячим

Командование ВС Украины считает, что в настоящий момент самые интенсивные бои ведутся на Кураховском направлении в подконтрольной киевскому режиму части ДНР. Об этом заявили в пресс-службе генштаба ВСУ.

«Сегодня горячее всего на Кураховском направлении», — указано в публикации.

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Ранее в Незалежной обратили внимание на загадочное исчезновение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из публичного поля. Многим это напомнило ситуацию, которая произошла с его предшественником по должности — Валерием Залужным, пропавшим в мае 2023 года. Тогда это пытались объяснить различными версиями, но в итоге ни одна из них не оказалась верной — Залужный вернулся, но только для того, чтобы вскоре вновь пропасть. 8 февраля Владимир Зеленский отстранил его от должности и поставил Сырского во главе ВСУ.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Юрий Лысенко
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