Генштаб ВСУ назвал Кураховское направление в ДНР самым горячим
Командование ВС Украины считает, что в настоящий момент самые интенсивные бои ведутся на Кураховском направлении в подконтрольной киевскому режиму части ДНР. Об этом заявили в пресс-службе генштаба ВСУ.
«Сегодня горячее всего на Кураховском направлении», — указано в публикации.
Ранее в Незалежной обратили внимание на загадочное исчезновение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из публичного поля. Многим это напомнило ситуацию, которая произошла с его предшественником по должности — Валерием Залужным, пропавшим в мае 2023 года. Тогда это пытались объяснить различными версиями, но в итоге ни одна из них не оказалась верной — Залужный вернулся, но только для того, чтобы вскоре вновь пропасть. 8 февраля Владимир Зеленский отстранил его от должности и поставил Сырского во главе ВСУ.
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