Пособники украинских колл-центров из Дагестана похитили у россиян более 100 млн В Дагестане задержали пособников украинских аферистов по делу о хищении 100 млн 25 сентября, 07:23 Телефонный мошенник. Обложка © freepik / master1305

В Дагестане силовики задержали пять пособников украинских колл-центров, которые при помощи IP-телефонии похищали деньги у россиян, ущерб от их действий превысил 100 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ и официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Дагестане задержали пособников украинских аферистов по делу о хищении 100 млн. Видео © ФСБ РФ

«Злоумышленники, используя фиктивные документы, заключали с отечественными операторами связи договоры на оказание услуг IP-телефонии. Они получили в пользование многоканальные телефонные номера фиксированной связи. После этого с помощью специального оборудования обеспечили доступ к системе многоканальной связи гражданам Украины», — написала она в телеграм-канале.

Мошенники звонили своим жертвам с указанных номеров, представляясь правоохранителями, и убеждали под разными предлогами переводить деньги на подставные счета. Сумма ущерба может возрасти, так как число потерпевших в ходе расследования растёт. При обыске у преступников изъяты носители информации, средства связи и оргтехника. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Задержанные отправлены в СИЗО.

Ранее в МВД РФ сообщили, что ликвидирована разветвлённая сеть узлов связи, которой телефонные мошенники пользовались для хищения средств у россиян. Она охватывала 13 регионов страны. Преступников курировали из-за рубежа.

Авторы Татьяна Миссуми