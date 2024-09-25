Кремль напомнил США главное условие Путина для переговоров по ДСНВ

Кремль считает невозможным диалог по Договору о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ) между США и Россией без рассмотрения европейского ядерного потенциала. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, напомнив слова российского лидера Владимра Путина.

«Вспомните заявление Путина, что безусловно договорно-правовая база в области стратегической стабильности нужна, и ответственность во многом на наших странах. Но в текущем условии говорить о стратегической безопасности без рассмотрения всех факторов в совокупности, в том числе европейского ядерного потенциала, невозможно. Это нужно рассматривать вместе, в одном котле», – объяснил представитель Кремля.

Песков обратил внимание на то, что Вашингтон так и не ответил на запрос Москвы по этому вопросу. Однако он признал, что договор нужен, поэтому России и США нужно как можно быстрее налаживать диалог.