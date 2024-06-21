В Кремле назвали условие для диалога с США о стратегической стабильности Песков: РФ готова обсуждать с США безопасность, но вместе с украинским вопросом 21 июня, 11:05 РФ готова обсуждать с США безопасность, но вместе с украинским вопросом. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Россия не возражает против того, чтобы начать с США обсуждение вопросов стратегической стабильности, однако это возможно лишь в совокупности с темой украинского конфликта. Такой ответ на вопрос журналистов дал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя желание Вашингтона обсуждать ядерные риски, но вне темы Украины.

"Мы открыты к диалогу, но к диалогу широкому, комплексному, который охватывает все измерения, включая измерение, связанное с конфликтом вокруг Украины, вовлечённостью США в этот конфликт", — отметил представитель Кремля.

Напомним, в Вашингтоне выразили готовность вернуться к исполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в случае соблюдения определённых условий со стороны России. Также в Совете национальной безопасности США отметили, что Вашингтон может обсуждать с Москвой тему ядерных рисков и контроля над вооружениями, но без привязки к конфликту на Украине. Такое заявление прозвучало на фоне слов президента России Владимира Путина, допустившего внесение изменений в ядерную доктрину РФ.