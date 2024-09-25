США заявили об отсутствии интереса Москвы к переговорам по ДСНВ
Белый дом: США не видят интереса Путина к переговорам по ДСНВ
Диалог по Договору о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ) между США и Россией продолжает оставаться под вопросом. В этом контексте координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что не видит заинтересованности российской стороны в возобновлении переговоров. Его заявление приводит РИА «Новости».
На мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке он отметил, что администрация президента США Джо Байдена не видит желания со стороны Владимира Путина обсуждать будущее этого ключевого соглашения. Вашингтон, по его словам, уже ясно обозначил свою готовность к продолжению переговоров, однако ответ из Москвы так и не поступил.
Напомним, что Вашингтон готов вернуться к исполнению ДСНВ в случае соблюдения определённых условий со стороны России. Кроме того, в Совете национальной безопасности США отметили, что Вашингтон открыт для разговора с РФ по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к конфликту на Украине. Такое заявление прозвучало на фоне слов президента России Владимира Путина, допустившего внесение изменений в ядерную доктрину РФ.
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