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24 сентября, 21:48

США заявили об отсутствии интереса Москвы к переговорам по ДСНВ

Белый дом: США не видят интереса Путина к переговорам по ДСНВ

Диалог по Договору о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ) между США и Россией продолжает оставаться под вопросом. В этом контексте координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что не видит заинтересованности российской стороны в возобновлении переговоров. Его заявление приводит РИА «Новости».

На мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке он отметил, что администрация президента США Джо Байдена не видит желания со стороны Владимира Путина обсуждать будущее этого ключевого соглашения. Вашингтон, по его словам, уже ясно обозначил свою готовность к продолжению переговоров, однако ответ из Москвы так и не поступил.

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Напомним, что Вашингтон готов вернуться к исполнению ДСНВ в случае соблюдения определённых условий со стороны России. Кроме того, в Совете национальной безопасности США отметили, что Вашингтон открыт для разговора с РФ по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к конфликту на Украине. Такое заявление прозвучало на фоне слов президента России Владимира Путина, допустившего внесение изменений в ядерную доктрину РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Кирилл Сосновских
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