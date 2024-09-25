США заявили об отсутствии интереса Москвы к переговорам по ДСНВ

Диалог по Договору о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ) между США и Россией продолжает оставаться под вопросом. В этом контексте координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что не видит заинтересованности российской стороны в возобновлении переговоров. Его заявление приводит РИА «Новости».

На мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке он отметил, что администрация президента США Джо Байдена не видит желания со стороны Владимира Путина обсуждать будущее этого ключевого соглашения. Вашингтон, по его словам, уже ясно обозначил свою готовность к продолжению переговоров, однако ответ из Москвы так и не поступил.