Кремль встал на сторону Китая после пуска межконтинентальной ракеты

КНР развивает возможности своих вооружённых сил, поэтому страна имеет полное право проводить испытания ракет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запуск Народно-освободительной армией Китая межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) во время учений в Тихом океане.

«Это суверенное право Китая. Китай занимается военным строительством, мы с уважением [к этому] относимся, и, разумеется, в рамках тех контактов, которые имеются между нашими двумя странами, в том числе и по линии оборонных ведомств, происходит необходимый обмен информацией», — пояснил представитель Кремля.