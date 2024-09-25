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25 сентября, 09:26

Кремль встал на сторону Китая после пуска межконтинентальной ракеты

Песков: Китай имеет полное право на испытания межконтинентальных ракет

КНР развивает возможности своих вооружённых сил, поэтому страна имеет полное право проводить испытания ракет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запуск Народно-освободительной армией Китая межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) во время учений в Тихом океане.

«Это суверенное право Китая. Китай занимается военным строительством, мы с уважением [к этому] относимся, и, разумеется, в рамках тех контактов, которые имеются между нашими двумя странами, в том числе и по линии оборонных ведомств, происходит необходимый обмен информацией», — пояснил представитель Кремля.

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К примеру, США проводят подобные испытания дважды в год. Ранее в Штатах сымитировали пуск баллистической ракеты с ядерной боеголовкой Minuteman III на базе в Небраске. В заявлении об этом даже сказано, что устойчивость ядерных сил, достигаемая регулярными испытаниями, позволяет гражданам страны спать спокойно.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexyz3d

Александр Юнашев
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