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25 сентября, 09:18

Кремль поставил на место британского министра после резкого выпада с трибуны ООН

Песков: Кремль категорически не приемлет обвинений в якобы нарушении Устава ООН

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми. Обложка © wikipedia

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми. Обложка © wikipedia

Кремль категорически не приемлет обвинений министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми с трибуны Совбеза ООН в якобы нарушении Россией Устава ООН. Москва действует в соответствии с нормами международного права, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с такой позицией, неоднократно об этом говорили. Россия действует в строгом соответствии со всеми принципами и нормами международного права, в том числе защищая свои законные интересы», — жёстко высказался Песков.

Он предупредил, что Кремль выступает категорически против применения двойных стандартов в трактовке международного права. Он обратил внимание на то, что этим славятся именно Британия и США.

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Ранее Захарова пообещала найти «красивый способ» напомнить Великобритании о её исторических связях с нацистами. Так она отреагировала на недавнее обвинение главы британского МИД Лэмми, который назвал Россию «фашистским государством».

Александр Юнашев
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