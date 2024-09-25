Кремль поставил на место британского министра после резкого выпада с трибуны ООН

Кремль категорически не приемлет обвинений министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми с трибуны Совбеза ООН в якобы нарушении Россией Устава ООН. Москва действует в соответствии с нормами международного права, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с такой позицией, неоднократно об этом говорили. Россия действует в строгом соответствии со всеми принципами и нормами международного права, в том числе защищая свои законные интересы», — жёстко высказался Песков.

Он предупредил, что Кремль выступает категорически против применения двойных стандартов в трактовке международного права. Он обратил внимание на то, что этим славятся именно Британия и США.