Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совета Федерации
Владимир Якушев. Обложка © uralfo.gov.ru
Совет Федерации проголосовал за назначение врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева на пост первого заместителя председателя верхней палаты российского парламента. Его предшественником был Андрей Турчак, который сейчас возглавил Республику Алтай.
«Управленческий опыт наработан колоссальный. Владимир Владимирович прошёл все этапы большого жизненного, профессионального пути. Хочу подчеркнуть, что мы в СФ очень ценим, когда к нам приходят люди знающие, погруженные в проблематику на земле, настоящие государственники, которые не боятся ответственности», — пояснила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Владимиру Якушеву 56 лет, он был назначен полпредом президента в УрФО в 2020 году. Он сменил Николая Цуканова, который занимал эту должность с 2018 года. Также Якушев два года руководил Минстроем РФ. А в 2005—2018 годах он трудился на посту губернатора Тюменской области. 24 сентября президент РФ Владимир Путин освободил Якушева от должности полпреда президента в УрФО. Ему прочили стать сенатором в Совфеде от Тюменской области. Сам экс-полпред в беседе с журналистами не отрицал данный факт. Якушев уже поблагодарил власти регионов Уральского федерального округа и назвал их одной мощной командой.