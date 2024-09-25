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Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совета Федерации

25 сентября, 09:29
Владимир Якушев. Обложка © uralfo.gov.ru

Владимир Якушев. Обложка © uralfo.gov.ru

Совет Федерации проголосовал за назначение врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева на пост первого заместителя председателя верхней палаты российского парламента. Его предшественником был Андрей Турчак, который сейчас возглавил Республику Алтай.

«Управленческий опыт наработан колоссальный. Владимир Владимирович прошёл все этапы большого жизненного, профессионального пути. Хочу подчеркнуть, что мы в СФ очень ценим, когда к нам приходят люди знающие, погруженные в проблематику на земле, настоящие государственники, которые не боятся ответственности», — пояснила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Матвиенко переизбрана председателем Совфеда на четвёртый срок
Матвиенко переизбрана председателем Совфеда на четвёртый срок

Владимиру Якушеву 56 лет, он был назначен полпредом президента в УрФО в 2020 году. Он сменил Николая Цуканова, который занимал эту должность с 2018 года. Также Якушев два года руководил Минстроем РФ. А в 2005—2018 годах он трудился на посту губернатора Тюменской области. 24 сентября президент РФ Владимир Путин освободил Якушева от должности полпреда президента в УрФО. Ему прочили стать сенатором в Совфеде от Тюменской области. Сам экс-полпред в беседе с журналистами не отрицал данный факт. Якушев уже поблагодарил власти регионов Уральского федерального округа и назвал их одной мощной командой.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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