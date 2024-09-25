Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совета Федерации

«Управленческий опыт наработан колоссальный. Владимир Владимирович прошёл все этапы большого жизненного, профессионального пути. Хочу подчеркнуть, что мы в СФ очень ценим, когда к нам приходят люди знающие, погруженные в проблематику на земле, настоящие государственники, которые не боятся ответственности», — пояснила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Владимиру Якушеву 56 лет, он был назначен полпредом президента в УрФО в 2020 году. Он сменил Николая Цуканова, который занимал эту должность с 2018 года. Также Якушев два года руководил Минстроем РФ. А в 2005—2018 годах он трудился на посту губернатора Тюменской области. 24 сентября президент РФ Владимир Путин освободил Якушева от должности полпреда президента в УрФО. Ему прочили стать сенатором в Совфеде от Тюменской области. Сам экс-полпред в беседе с журналистами не отрицал данный факт. Якушев уже поблагодарил власти регионов Уральского федерального округа и назвал их одной мощной командой.