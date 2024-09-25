Карпов назвал безобразием требование Украины не допускать юных шахматистов из РФ 25 сентября, 09:58 Анатолий Карпов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Требование Национального олимпийского комитета (НОК) Украины запретить детям до 12 лет из России и Белоруссии играть под своими флагами на шахматных турнирах — это безобразие. Об этом заявил гроссмейстер, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

«То, что это полное безобразие по отношению к детям и шахматам, это очевидно. Как на это реагировать — надо просто не обращать на них внимания», — цитирует Карпова РИА "Новости".

Напомним, Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины призвал Международный олимпийский комитет (МОК) запретить участие в шахматных турнирах детям до 12 лет под флагами России и Белоруссии. Такой подход, по мнению украинских властей, должен защитить честность и безопасность соревнований.

Авторы Александра Вишнякова