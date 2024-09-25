Колокольцев: Ущерб от киберпреступности в России в 2024 году превысил 116 млрд
Киберпреступления составляют половину от всех совершаемых в России правонарушений. Ущерб от преступлений в киберпространстве с начала 2024 года превысил 116 миллиардов рублей, заявил руководитель МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании общественного совета министерства.
«За последние пять лет число противоправных деяний в киберпространстве увеличилось более чем вдвое. Сегодня их доля в общем массиве остаётся значительной и составляет около 40%. То есть каждое второе преступление, а по тяжким и особо тяжким составам этот показатель уже приблизился к 60%», — сказал он на заседании общественного совета МВД РФ.
По его словам, жертвами правонарушений в киберсфере становятся как физические и юридические лица, так и госструктуры, таким образом цифровые преступники вредят имущественным правам россиян и экономике страны.
В такое обилие преступлений в Интернете сложно поверить, однако если вспомнить, с какой скоростью сетевые мошенники придумывают новые схемы, то приведённые главой МВД цифры выглядят правдоподобно. Недавно Life.ru рассказывал об очередном способе обмана граждан РФ. Злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками Минздрава, и предлагают им установить приложение министерства где, по их словам, можно будет получить кэшбэк за полученные медуслуги. Софт, разумеется, не имеет никакого отношения к ведомству и при установке даёт преступникам доступ к финансам их жертв.
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