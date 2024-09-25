Ленивцы против трудоголиков: Опрос Life.ru о коротком рабочем дне вызвал бурную реакцию в Сети Читатели Life.ru оценили результаты опроса о введении короткого рабочего дня 25 сентября, 11:58 Работники в офисе. Обложка © freepik / senivpetro

Россияне не верят, что сокращение рабочего дня возможно без уменьшения заработной платы и урезания других бонусов. Своим мнением они поделились в опросе Life.ru. Большинство иронически высказались об инициативе.



















«Четыре дня в неделю. Понедельник — четверг с 9:00 до 17:00, без обеда, но с перерывами по 10 минут», — написал один из пользователей.

«Такие наивные! Вы же будете получать меньше! Как дети», — возмутился другой комментатор.

Их оппоненты увидели преимущества в том, что рабочий день может стать короче. Кто-то обратил внимание, что некоторые сотрудники только «просиживают штаны» в офисе, а на выполнение обязанностей у них уходит до трёх часов в день, остальное — болтовня с коллегами, перекуры, перекусы, переписка в соцсетях и бесконечный кофе.

«Тунеядцы, алкоголики — им бы не работать, а пенсии хотят большие», — отметила одна из подписчиц Life.ru.

Некоторые комментаторы посетовали, что больше отдыха и времени на семейные дела действительно нужно. Они даже готовы задерживаться после работы в будни, но полностью или частично освободить себе пятницу. Есть среди россиян и настоящие ленивцы.

«Можно вообще не работать, а просто сдавать несколько квартир», — поделился «бизнес-планом» подписчик.

«Ну что за очередная фантазия! Везде почасовая оплата. В среднем 150 — 200 рублей в час. Что можно заработать? Только вторую работу?» — говорится в одном из комментариев.

Ранее Life.ru писал, что большинство (72%) россиян признались, что хотели бы заканчивать работу раньше установленного графика, чтобы приступать к своим личным делам. Однако 28% респондентов совсем не поддерживают эту идею, они боятся урезания заработной платы и увольнений.

Авторы Татьяна Миссуми