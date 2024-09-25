По бизнес-империи Wildberries нанесли новый удар, боец – неуклюжий миллионер
В Москве сотрудник украл из ПВЗ Wildberries товары на 3,5 миллиона рублей
Грабитель уронил коробку на выходе из ПВЗ. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве 21-летний сотрудник обокрал пункт выдачи заказов Wildberries, похитив товары, общая стоимость которых составляет более 3,5 миллионов рублей. О новой беде и без того страдающей бизнес-империи сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своём телеграм-канале.
Парень выносит коробку из ПВЗ. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Молодой человек проработал в ПВЗ всё лето. С самого начала у него была какая-то тактика, и он её придерживался. С фейкового аккаунта похититель сделал заказ на доставку большого количества фискальных накопителей средней стоимостью 15 тыс рублей каждый. Также он заказал одежду, электронику, парфюм и различное барахло. Когда товары доставлялись в пункт выдачи, он складывал их в слепой зоне камер. В день икс злоумышленник отпросился с обеда, а затем вытащил из здания три больших коробки с товарами, которые в дальнейшем продал. После хищения вора на рабочем месте, разумеется, никто не видел.
Также он сознался, что у него, как в фильме «Иллюзия обмана», была целая воровская команда, с которой они аналогичным способом обокрали другой пункт выдачи.
«Мужчине предъявлено обвинение в совершении кражи в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), его привлечение к уголовной ответственности на контроле в Люблинской межрайонной прокуратуре», — заключили в прокуратуре.
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