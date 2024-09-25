По бизнес-империи Wildberries нанесли новый удар, боец – неуклюжий миллионер

Молодой человек проработал в ПВЗ всё лето. С самого начала у него была какая-то тактика, и он её придерживался. С фейкового аккаунта похититель сделал заказ на доставку большого количества фискальных накопителей средней стоимостью 15 тыс рублей каждый. Также он заказал одежду, электронику, парфюм и различное барахло. Когда товары доставлялись в пункт выдачи, он складывал их в слепой зоне камер. В день икс злоумышленник отпросился с обеда, а затем вытащил из здания три больших коробки с товарами, которые в дальнейшем продал. После хищения вора на рабочем месте, разумеется, никто не видел.