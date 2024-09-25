Сумма иска Wildberries к Владиславу Бакальчуку выросла до 37 млрд
Сумма претензий Wildberries к «ВБ Девелопмент» достигла 37 млрд рублей
Сумма претензий Wildberries к «ВБ Девелопмент», которым владеет Владислав Бакальчук, увеличилась на 10 миллиардов рублей – до 37 миллиардов рублей. Именно настолько компания оценила незакрытые авансы для оплаты подрядчикам по строительству логистических объектов.
«Текущая сумма незакрытых авансов, которые Wildberries выплатила «ВБ Девелопмент» для оплаты подрядчикам по строительству логистических объектов, составляет уже 37 млрд рублей. Таким образом, по авансам, выплаченным за август и начало сентября, сумма претензий выросла ещё на 10 млрд рублей», — сказали в пресс-службе РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).
Там подтвердили также, что отказались от всех текущих договоров с «ВБ Девелопмент» и соответственно уведомила компанию Бакальчука об этом. Юристы также подготовили договора техзаказа с новой дочерней структурой, которая выступит техническим заказчиком при строительстве логистических центров вместо «ВБ Девелопмент». В РВБ заявили о готовности и дальше продолжать взаимодействие «с добросовестными подрядчиками», которые в открытом письме на прошлой неделе обещали не только продолжить строительство центров, но и завершить его в ранее установленные сроки.
«Руководители строительных компаний заявили, что не готовы быть инструментом шантажа и давления на Wildberries в руках «ВБ Девелопмент», — заключили в компании.
Раскол в Wildberries произошёл ещё в июле. Тогда Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову в публичной форме, чтобы сообщить о том, что компания Russ Outdoor проводит рейдерский захват Wildberries, а его супругу Татьяну призывают уйти из семьи. Вскоре предпринимательница сообщила, что такие высказывания её мужа говорят о том, что он тяжело переживает грядущий развод. Соответствующий иск она направила в июле, но суд сперва оставил его без продвижения. 13 сентября юристы РВБ подготовили иск к компании Бакальчука на 27 миллиардов рублей.
А 18 сентября ситуация усугубилась. Владислав Бакальчук в сопровождении вооружённой охраны пытался пройти в офис маркетплейса в центре Москвы. У дверей бизнес-центра возник конфликт, который перерос в перестрелку. Жертвами столкновения стали два охранника. Татьяна Бакальчук заявила, что речь идёт о рейдерском захвате. Возбуждено уголовное дело, первые фигуранты уже отправлены под стражу. По словам Владислава, он будет «бороться».
Life.ru