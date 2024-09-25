Сумма иска Wildberries к Владиславу Бакальчуку выросла до 37 млрд

«Текущая сумма незакрытых авансов, которые Wildberries выплатила «ВБ Девелопмент» для оплаты подрядчикам по строительству логистических объектов, составляет уже 37 млрд рублей. Таким образом, по авансам, выплаченным за август и начало сентября, сумма претензий выросла ещё на 10 млрд рублей», — сказали в пресс-службе РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).

Там подтвердили также, что отказались от всех текущих договоров с «ВБ Девелопмент» и соответственно уведомила компанию Бакальчука об этом. Юристы также подготовили договора техзаказа с новой дочерней структурой, которая выступит техническим заказчиком при строительстве логистических центров вместо «ВБ Девелопмент». В РВБ заявили о готовности и дальше продолжать взаимодействие «с добросовестными подрядчиками», которые в открытом письме на прошлой неделе обещали не только продолжить строительство центров, но и завершить его в ранее установленные сроки.