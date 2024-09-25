Минобороны Украины признало зависимость ВСУ от Запада на 80+ процентов Умеров сообщил, что ВСУ более чем на 80% зависят от военной помощи Запада 25 сентября, 12:35 Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украина оказалась в зависимости от военной помощи западных стран более чем на 80%, что даже привело к чрезмерно раздутому штату сотрудников в Минобороны страны для решения международных вопросов. Об этом сообщил изданию «Левый берег» украинский министр обороны Рустем Умеров.

«Мы на 80+% зависимы от наших партнёров. На сегодняшний день международная военная помощь является основой нашей помощи», — подчеркнул чиновник.

По его утверждению, сейчас министерство вынуждено ежедневно вести работу с западными партнёрами, среди которых Великобритания, Германия, США, Франция. Украинские чиновники завалены делами о закупках и доставке иностранного вооружения, что практически не оставляет времени заниматься вопросами ведения боевых действий, заключил Умеров.

Ранее в беседе с CNN Владимир Зеленский вновь пожаловался, что поставок оружия с Запада не хватает на оснащение армии Украины. На вопрос журналиста, почему после нового пакета из США у Киева всё ещё чего-то не хватает, Зеленский ответил, что у этого «много разных причин».

Авторы Татьяна Миссуми