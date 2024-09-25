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25 сентября, 12:51

Уволенный из «Гранады» Абаскаль встанет у руля российского футбольного клуба

Радимов заявил, что Абаскаль возглавит ФК «Химки»

Гильермо Абаскаль. Фото © Transfermarkt

Гильермо Абаскаль. Фото © Transfermarkt

Чемпион России и бывший игрок петербуржского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что следующим местом работы бывшего тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля станет ФК «Химки»

По словам Радимова, новым клубом Абаскаля станут подмосковные «Химки», где испанский специалист сменит своего соотечественника Франка Артигу, под руководством которого команда идёт на 14-м месте в таблице при всего лишь одной победе за 9 матчей. 4 матча «Химки» проиграли и ещё 4 завершились ничейным результатом.

«Там [в «Химках»] тренер-испанец говорит, что у него очень много игроков на тренировках, 43 человека тренировать невозможно. А Абаскаль придёт и скажет: а я могу, давайте, я буду тренировать», — заявил Радимов в беседе с «РБ Спорт».

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Гильермо Абаскаль подыскивает себе новый клуб с тех пор, как его уволили из испанской «Гранады». Занятно, что результаты его подопечных в Ла Лиге не сильно отличаются от статистики нынешнего тренера «Химок». Так, под руководством Абаскаля «Гранада» за шесть матчей сумела добыть лишь одну победу, трижды сыграв вничью и потерпев два поражения.

Владимир Озеров
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