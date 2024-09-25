ГД в первом чтении приняла закон о регистрации дома сразу после стройки

Россиян могут обязать регистрировать права на здания или постройки, возведённые на земельных участках, сразу после того, как будет закончено строительство. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы.

Инициатива обяжет граждан ставить здания на кадастровый учёт и регистрировать права на них сразу же, как только будет завершено строительство или реконструкция. В пояснительной записке к проекту говорится, что за несоблюдение этой обязанности придётся отвечать в рамках административного кодекса РФ.

Также в законе предложено обязать владельцев участков земли и тех, кто правами собственности не владеет, использовать объекты капитального строительства по целевому назначению. В настоящий момент регулирующие этот момент нормы в российском законодательстве отсутствуют, что приводит к тому, что здания и помещения используются не в соответствии с правовым режимом, в нарушение положений земельного кодекса. Например, на участках, где должны строиться частные жилые дома, появляются магазины или объекты сферы туризма.

Проект был внесён российским кабмином в парламент ещё в мае. Он корректирует несколько ФЗ, а в частности Градостроительный и Земельный кодексы РФ. В записке к закону отмечено, что в каждом субъекте России есть от одной до пяти тысяч индивидуальных жилых домов, которыми владельцы пользуются, но на кадастровый учёт не ставят и не оформляют на них права собственности. Это существенно осложняет учёт фонда жилья и вредит доходам в бюджет, так как до момента регистрации прав на дом, он не подвергается налогообложению.